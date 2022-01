Casos de COVID em Uberaba passam de 900 para mais de 10 mil em janeiro

Em Uberaba, 72 pessoas estão internadas nas enfermarias e 39, nas UTIs (foto: Pixabay) O município de Uberaba, no Triângulo Mineiro, ultrapassou a marca de 10 mil casos ativos da COVID-19 após a divulgação do seu último boletim epidemiológico na noite desta quinta-feira (27/1). No começo do ano, os casos ativos na cidade estavam em torno de 900, ou seja, nem terminou o mês e o crescimento já é de mais de 1.000%.

O mês de janeiro na cidade também já registra aumento de mais de 1.000% no que diz respeito às internações de pacientes com a doença. O primeiro boletim do ano contabilizava cinco pessoas internadas nas enfermarias/COVID e quatro em UTIs/COVID.



Neste momento há 72 pessoas internadas nas enfermarias (cerca de 70% de ocupação) e 39 nas UTIs (perto dos 50% de ocupação).

Último boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite desta quinta-feira (27/1) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Outro indicador COVID que assusta em Uberaba é o de novos casos. Com 18.780, o primeiro mês de 2022 já contabiliza quase quatro vezes mais casos positivos da doença que maio do ano passado, até então mês com mais registros, desde o início da pandemia, com 5.351.

O atual decreto municipal de enfrentamento à COVID-19 tem validade até a próxima segunda-feira (31/1), e a prefeitura ainda não adiantou se o mesmo será mantido ou se as medidas serão endurecidas.