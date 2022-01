Em Passos, 69% dos internados em estado grave na UTI não tomaram reforço

Na UTI COVID-19, a taxa de ocupação era de 95% (foto: Acervo/SCMP)

Na manhã desta quinta-feira (27/01), a Santa Casa de Misericórdia de Passos (SCMP) divulgou um balanço dos pacientes internados na UTI COVID-19 da unidade. Conforme o comunicado, de 1º de janeiro a 25 de janeiro de 2022, 18% dos pacientes não tinham recebido nenhuma dose da vacina, 82% são vacinados e, dos vacinados, 72% ainda não receberam a dose de reforço.

No estudo epidemiológico apresentando pela SCMP, com base no Programa Nacional de Imunizações para produzir o boletim.do total 22% se internaram em estado grave: destes, 10% não vacinados, 90% vacinados; 77% tinham comorbidades e 69% não tomaram o reforço vacinal.





Segundo o superintendente técnico da Casa de Saúde, José Ronaldo Alves, o estudo epidemiológico da situação da pandemia na região disponibiliza o panorama geral de vacinações e comorbidades dos casos da UTI COVID-19 na instituição. “As principais comorbidades são hipertensão arterial, diabetes, obesidade e cardiopatias”, disse. A unidade deixou claro que preza pelo sigilo de informações dos pacientes, então dados específicos não serão disponibilizados. “Pedimos que se atentem que os pacientes em estado mais grave majoritariamente apresentam comorbidades, sendo este o motivo do quadro do paciente. Reforçamos também a necessidade em mantermos os cuidados para evitar a transmissão do vírus, assim como completar o quadro vacinal”, disse o médico.

Casos

De acordo com o boletim divulgado na noite de ontem, havia 45 internados – 42 adultos e 3 crianças. A taxa de ocupação na enfermaria COVID-19 era de 119%. Do total de 21 leitos disponibilizados, 25 (quatro extras) estavam ocupados.



Na UTI COVID-19, a taxa de ocupação era de 95% - de um total de 20 leitos disponibilizados, restava apenas um vago.



Os pacientes internados eram de: Alpinópolis (2), Bom Jesus da Penha (1), Cássia (3), Doresópolis (1), Franca/SP (1), Guapé (1), Ibiraci (2), Passos (31), Piumhi (1) São João Batista do Glória (1) e São José da Barra (1). Dos 5 leitos de UTI Neonatal, um estava ocupado, representando taxa de ocupação de 20%.