Após aumento de casos, Varginha adia volta às aulas na rede municipal

Aulas em escolas e creches municipais em Varginha devem voltar no dia 7 de fevereiro (foto: Ascom divulgação)

A Prefeitura de Varginha, no Sul de Minas, está preocupada com a alta taxa de transmissibilidade da variante Ômicron do coronavírus e decidiu prorrogar a volta às aulas na rede municipal. O retorno estava prevista para 31 de janeiro, mas foi alterado para o dia 7 de fevereiro.

“Neste momento em que a variante Ômicron, de alta transmissibilidade, atinge nossa população, torna-se prudente essa medida”, ressalta prefeito Vérdi Melo.





A prefeitura espera que ate ó o dia 7 de fevereiro as crianças de 5 a 11 anos tenham recebido a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. A prefeitura garante que esse retorno vai acontecer de forma segura.

“Todas escolas e creches estão com os protocolos de segurança sanitária atualizados e com todas as medidas tomadas para o retorno seguro de alunos e profissionais”, destaca Gleicione Souza, secretária de educação.

Ainda segundo a prefeitura, Varginha ultrapassou a marca de 250mil doses de vacinas contra a COVID-19 aplicadas no município.