BH: taxa de ocupação de leitos de enfermaria cai, mas transmissão aumenta

A ocupação dos leitos de enfermaria para pacientes com COVID-19 voltou para a situação de controle, conforme o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura. O dado caiu de 50,6%, registrados na última sexta-feira para 44,9% nesta segunda (6/12).









BH oferece, hoje, 486 vagas de enfermaria para a doença. Portanto, 218 pacientes estão internados atualmente nos hospitais públicos e privados com casos não graves da enfermidade.



Ainda assim, os níveis de transmissibilidade do coronavírus seguem em alta, maior patamar desde 29 de outubro. Hoje, a RT está em 1,05, sendo que na quinta-feira registrou 1,01 e na sexta 1,03. Portanto, BH tem agora um indicador na área de alerta, ou seja, 105 pessoas se tornam vítimas da pandemia, em média, a cada 100 casos confirmados na cidade. .





Na última sexta-feira, a prefeitura descartou o diagnóstico da Ômicron em uma mulher que havia chegado ao em BH vinda da África, sendo internada assim que foi diagnosticada com a COVID-19.





A situação das UTIs também está sob controle: ocupação de 43,6%, índice superior a sexta-feira, que apresentou 41,9%, no balanço de sexta-feira (3/12).





São 293.560 casos confirmados da doença e 7.045 vidas perdidas na capital mineira desde o início da pandemia. No fim de semana, foram registrados dois óbitos e 145 novas infecções por coronavírus.





Casos, mortes e vacinação





Duas mortes foram confirmadas pela Prefeitura de BH no fim de semana. Agora, são 7.045 no total.





O consolidado de casos aumentou em 145, batendo a marca de 293.560: 855 em acompanhamento e 285.660 recuperados, além daqueles que não resistiram.





BH apresenta 83,8% de seu público-alvo da campanha de vacinação imunizado com a primeira dose. Ao mesmo tempo, 74,5% do mesmo grupo completou o esquema vacinal de duas doses. (Com informações de Gabriel Ronan)