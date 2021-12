COVID: BH faz repescagem da segunda dose para adolescentes de 12 a 17 anos

Vacinação contra a COVID-19 em BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Belo Horizonte faz, nesta segunda-feira (6/12), a repescagem da vacinação contra a COVID-19 , para os adolescentes de 12 a 17 anos que estão com a segunda dose em atraso.

De acordo com a PBH, para tomar as doses é necessário levar o cartão de vacina, CPF, comprovante de endereço em Belo Horizonte e documento oficial com foto, e estar acompanhado dos responsáveis.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos, e extras, das 8h às 16h30, para pontos de drive-thru.

Os postos de vacinação disponíveis para esta repescagem podem ser conferidos no site da Prefeitura.

Há também pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os horários e endereços:

UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h

Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h

UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h

Faminas-BH: avenida Cristiano Machado, 12.001 - Vila Clóris – Funcionamento das 8h às 20h