Plataforma de monitoramento da COVID-19 em eventos será testada em Minas

A ferramenta será testada neste evento, o Bloquinho da Tati, na Lagoa Santa, em Valadares (foto: Tim Filho) Uma plataforma de monitoramento da COVID-19 em eventos começa a ser testada na noite deste sábado (4/12) em Governador Valadares. O sistema vai disponibilizar uma ferramenta que ajuda a identificar quem teve contato com pessoas diagnosticadas com sintomas da doença em eventos e estabelecimentos comerciais.

A Smart Tracking, plataforma desenvolvida por uma startup, vai funcionar de uma forma bem simples, segundo garante Kevin Figueiredo, secretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Um QRCODE da prefeitura será disponibilizado para que a pessoa faça um cadastro prévio dos dados pessoais e da situação vacinal com base nas orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS).





De acordo com a secretária municipal de Saúde, Caroline Sangali, a ferramenta permite a identificação de possíveis contatos, caso ocorra algum resultado positivo para COVID-19 após o evento.

“Essas ferramentas facilitam as ações de saúde colaborando com o retorno dos eventos e permitindo que as pessoas que lá estiveram sejam comunicadas, já que possibilita a identificação de pessoas positivas para COVID-19”, disse.

O secretário de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (SEMCELT), Kevin Figueiredo, disse que a ferramenta será de grande importância para a realização de eventos, que impactam de forma positiva a economia do Município.

“Se tudo der certo, com esta ferramenta poderemos mapear e controlar ainda mais e assim não precisar, por exemplo, parar a realização de eventos por conta de eventual aumento de contágio pela COVID-19. Esperamos poder usar este monitoramento e fazer dele mais uma barreira contra a disseminação do vírus, principalmente agora quando já temos uma variante em circulação no país”, disse Figueiredo.

O primeiro teste com a ferramenta da Smart Tracking será feito no Bloquinho da Tati, evento de axé-music que acontece na noite deste sábado no Bairro Lagoa Santa, com trio elétrico e bares funcionando na orla da lagoa.