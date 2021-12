Cidades mais bolsonaristas em Minas registram mais mortes e casos de COVID

O presidente Bolsonaro ao lado de apoiadores em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, onde ele recebeu 63% dos votos no segundo turno: mesmo durante a pandemia, ele não usou máscara em evento na cidade (foto: Reprodução/Facebook)

Uma pesquisa inédita mostrou que as cidades mineiras com maiores percentuais de voto a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas eleições de 2018 apresentam indicadores de mortalidade e incidência da COVID-19 piores do que aquelas onde Fernando Haddad (PT) venceu.

Conforme o estudo ecológico conduzido pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH) e pelo Hospital Lifecenter, a incidência da doença nos municípios mais bolsonaristas é 1,3 maior do que nas localidades que preferiram Haddad. Já a diferença da mortalidade é de 1,6. A informação foi veiculada, inicialmente, pelo jornal “O Tempo” e confirmada pelo

"Uma hipótese é realmente o efeito negacionista no comportamento das pessoas em relação ao uso de máscara, distanciamento social e uso do álcool. Essa diferença fica visível", diz o infectologista Bráulio Couto, do Uni-BH.

O estudo do hospital e do centro universitário também comparou a vacinação nos dois “perfis” de municípios. Nesse quesito, porém, não houve diferença significativa entre os mais bolsonaristas e ou que tenderam ao Partido dos Trabalhadores.

No total, Bolsonaro venceu a eleição em 445 cidades mineiras, o equivalente a 52,1% dos 853 municípios do estado.

A pesquisa também concluiu a eficácia da vacinação para a diminuição da mortalidade e da incidência da enfermidade nas cidades mineiras. "A porcentagem da população completamente vacinada contra o Sars-Cov-2 é inversamente proporcional à mortalidade e incidência", ressalta o estudo.

O levantamento contou com a colaborado do infectologista Carlos Starling. Ele integra o Comitê de Enfrentamento à Pandemia da COVID-19 da Prefeitura de BH.

Veja, abaixo, a lista das cidades em que Bolsonaro venceu no 2º turno em Minas Gerais: