Distrito de Ouro Preto retorna à onda vermelha após alta de casos de COVID

Avanço da COVID-19 no distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto, motivou medidas restritivas (foto: Beto Novais/EM/D.A.Press)

A Prefeitura de Ouro Preto decretou onda vermelha no distrito de Antônio Pereira, após significativo avanço da COVID-19 na localidade. A decisão, publicada na sexta-feira (3/12) no Diário Oficial do Município, vai valer por 14 dias, ou seja, até 16/12.Segundo o Executivo Municipal, entre 21 e 27 de novembro, dos 70 casos registrados em toda a cidade histórica, 27 foram diagnosticados em Antônio Pereira, isto é, 38%.