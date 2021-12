Aulas na rede estadual de Alfenas são suspensas após suspeita de COVID-19

Escola Estadual Dr. Emílio Silveira teve as aulas suspensas como prevenção ao novo coronavírus (foto: Reprodução Redes Sociais)





As aulas em escolas estaduais de Alfenas, no Sul de Minas, foram suspensas após a suspeita de casos do novo coronavírus. Representantes da Superintendência Regional se reúnem com a Vigilância Sanitária nesta sexta-feira (3/12). Alunos seguem com atividade remota.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Educação. As atividades presenciais nas escolas estaduais Dirce Moura Leite, Prefeito Ismael Brasil Corrêa e Dr. Emílio Silveira, em Alfenas, foram suspensas preventivamente pela Vigilância Sanitária após servidores e alunos das unidades apresentarem síndrome gripal.

De acordo com a secretaria, o retorno está previsto para 16 de dezembro e os estudantes seguem desenvolvendo as atividades de forma remota. Nesta sexta-feira (3/12), a Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Varginha, que coordena as escolas na região, se reúne com a Vigilância Sanitária de Alfenas para avaliar a situação das suspensões.

“Ressaltamos que o Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades Escolares Presenciais, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), prevê a suspensão das atividades presenciais por 14 dias quando há mais de um caso suspeito e com diagnóstico confirmado de COVID-19 em uma mesma turma, turno ou escola. Cada situação é analisada de forma específica, migrando o atendimento aos alunos para o regime remoto em todos os casos necessários”, diz trecho de nota enviada por e-mail.

Ainda segundo a secretaria, a Vigilância Sanitária e autoridades em saúde de cada município conduzem a investigação epidemiológica e orientam os gestores na aplicação do protocolo de suspensão de aulas. Por telefone, o coordenador da Vigilância Sanitária de Alfenas, Wagner Soares, não deu detalhes sobre o caso, mas confirmou que ouve a intervenção do setor.

Alfenas soma 11.216 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, 211 mortes em decorrência da doença. Em menos de um mês, o município registrou mais de 200 casos e oito mortes. Na cidade já foram aplicadas mais de 66 mil primeiras doses de vacina contra a COVID-19, cerca de 52 mil moradores já tomaram o reforço, sendo que quase 10 mil já receberam a terceira dose.

Até o momento, Alfenas imunizou 2.602 pessoas com a dose única da vacina.