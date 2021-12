Câmara de Alfenas passa a exigir o 'passaporte' da vacina contra a COVID-19

Mesa Diretora da Câmara Municipal vai exigir comprovante da vacina (foto: Ascom/Divulgação)

A Câmara Municipal de Alfenas, no Sul de Minas, vai passar a exigir o 'passaporte' da vacina contra a COVID-19. O comprovante será obrigatório a partir do dia 6 de dezembro. A decisão é para proteger os 65 integrantes do local, entre jovens e idosos.

De acordo com a assessoria de imprensa da Câmara Municipal de Alfenas, embora o plano de vacinação na cidade esteja avançado, uma parcela da população ainda não se imunizou. “Instalou-se, em meio a este cenário positivo, a politização da vacina, alimentada com notícias falsas (fake news) e negacionismos por parte de líderes políticos e governamentais, os quais influenciaram e ainda influenciam muitos brasileiros a não se imunizarem. Sendo assim, os servidores públicos também são alvos desta onda negacionista, o que é perigoso e controverso”, diz trecho do ato.

No local, são 65 integrantes, entre vereadores e servidores públicos, sendo que, em média dez são idosos. “Bem como que diariamente, aproximadamente 300 trezentas pessoas comparecem à essa Casa Legislativa para utilização dos serviços públicos”, completa.

Como forma de prevenção, a mesa diretora decidiu que partir de segunda-feira (6/12) será obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação contra a COVID-19 para ingresso e permanência nas dependências da Câmara Municipal de Alfenas.

“Àquele que deixar de apresentar o comprovante de vacinação, será formalmente impedido de ingressar ou permanecer nas dependências da Casa Legislativa, bem como tratando-se de vereador (a) e/ou servidor será lhe imposta suspensão ou falta injustificada, respectivamente, com a imediata comunicação ao setor de Recursos Humanos”, diz.

Alfenas soma 11.216 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, 211 mortes em decorrência da doença. Em menos de um mês, o município registrou mais de 200 casos e oito mortes.