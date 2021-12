Minas tem 90% da população acima de 12 anos com uma dose de vacina

Minas Gerais atingiu o percentual deacima de 12 anos com, pelo menos, ada vacina contra a COVID-19. Com o esquema vacinal completo (dose única ou duas doses), o estado tem 78% de cobertura. Os dados são do Painel Vacinômetro desta quinta-feira (2/12).

Mesmo com os bons números, há uma parcela da população sem completar o esquema vacinal. "Mais de 2,5 milhões de pessoas não completaram a vacinação contra a COVID no estado. Esse quantitativo pode representar tanto as pessoas que estão com a segunda dose em atraso quanto às doses aplicadas que ainda não foram incluídas no sistema oficial por parte dos municípios", disse o secretário-adjunto de Saúde de Minas Gerais, André dos Anjos.