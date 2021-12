Portal Terra do Mandu

Mulher morre em acidente entre carro e caminhão na BR-459, em Santa Rita do Sapucaí (foto: Redes Sociais)





Uma mulher de 46 anos morreu em uma batida entre um carro de passeio e um caminhão na BR-459, entre Pouso Alegre e Santa Rita do Sapucaí. O acidente aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (2/12), por volta das 12h45, no km 111 da rodovia.





De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista do caminhão, que não teve ferimentos, relatou que o carro de passeio invadiu a contramão. Porém, os dois veículos foram parar em um barranco ao lado da pista no sentido que estava o carro da vítima.





O carro de passeio ficou totalmente destruído após ser prensado entre o caminhão e um barranco. A vítima ficou presa às ferragens e morreu no local.





A Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiros, SAMU e perícia da Polícia Civil estiveram no local. As causas do acidente ainda serão investigadas.





Vítima era servidora em Santa Rita do Sapucaí





A vítima, Ana Paula Gonçalves Feliciano, era dentista na rede municipal de saúde de Santa Rita do Sapucaí. A prefeitura publicou uma nota de pesar nas redes sociais, lamentando a morte da servidora.





"A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí manifesta profundo pesa pelo falecimento da servidora Ana Paula Gonçalves Feliciano, dentista da rede municipal de saúde. Atuou também como intérprete de Libras na igreja Presbiteriana. Aos familiares toda força e fé neste momento", diz a nota.





Ainda não há informações do local e horário onde o corpo de Ana Paula Gonçalves Feliciano será sepultado.

(Gabriella Starneck especial para o EM)