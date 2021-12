Pista molhada e tráfego intenso provocam acidentes na Grande BH

Local onde o motociclista caiu estava com trânsito intenso e pista molhada com chuva (foto: Reprodução/Google)

As pistas molhadas e o tráfego intenso desta manhã chuvosa de quarta-feira (01/12) em Belo Horizonte contribuíram para que motociclistas perdessem o controle de suas motos e se acidentassem. Um deles caiu no Bairro Santa Efigênia, Região Leste, enquanto o outro se acidentou no Planalto, Região da Pampulha.- Leia: Chuva trava principais ruas e avenidas em direção ao Centro da Capital - E ainda: Defesa Civil dispara alerta geológico para a Capital Por volta das 7h, horário de pico para quem vai para o Centro, um motociclista que seguia pela Rua Niquelina, altura do número 812, no sentido Contorno, no Bairro Santa Efigênia, foi encontrado caído no chão e socorrido.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o motociclista perdeu o controle da moto e caiu na via. O acidentado não tem suspeita de fraturas mas ficou com escoriações pelo corpo. Militares estão no local prestando atendimento.



Quase 1 hora depois, na Avenida Dom Pedro I, altura do número 2.732, outro motociclista também se desequilibrou e caiu no asfalto, próximo à Estação Planalto, no sentido Bairro.



Uma viatura do Corpo de Bombeiros do Terceiro Batalhão se deparou com o motociclista caído no pavimento e o socorreu. O condutor teve o ombro esquerdo deslocado.

No Bairro União, Nordeste da cidade, o Pelotão do Corpo de Bombeiros de Venda Nova foi empenhado para socorrer vítima de atropelamento. Um homem de 38 anos foi atingido por um carro e se queixava de dores na coluna.

A vítima não conseguia se mexer. Os militares a encaminharam até o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. A própria motorista do carro foi quem acionou os bombeiros.

Grande BH

Em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, quatro viaturas do Segundo Batalhão do Corpo de Bombeiros foram empenhadas em colisão entre caminhão e carreta numa estrada que dá acesso à cidade de Brumadinho.

Uma vítima de 55 anos precisou ser levada ao hospital por meio de um carro particular. O fato aconteceu por volta das 8h30, em uma região conhecida como Morro da Coruja.

Já em Caeté, também na Grande BH, várias viaturas da corporação se deslocaram até o trevo da BR-381 depois que um carro capotou e caiu em uma ribanceira de 10 metros de altura.

Três pessoas se feriram: um homem e uma criança que a princípio estão conscientes e uma mulher desacordada. Um helicóptero dos bombeiros se deslocou até o local.