Caminhão tomba, e duas pessoas ficam gravemente feridas na Grande BH

Cocos que eram levados pelo caminhão se espalharam nos arredores da BR-381 (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Militares do Corpo de Bombeiros se deslocaram até o distrito de Ravena, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde um caminhão tombou no fim da tarde desta terça-feira (30/11). Duas pessoas se feriram gravemente.

De acordo com a corporação, o motorista perdeu o controle da direção do veículo na altura do Km 437 da BR-381. Quatro equipes dos bombeiros foram até o local para resgatar as vítimas e garantir a segurança do local contra novos acidentes.

O motorista, de 46 anos, sofreu diversas fraturas. O helicóptero Arcanjo dos bombeiros conduziu o homem até o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na área central de BH. Ele estava em estado grave.

Já o passageiro, de 68, estava acordado quando os militares chegaram. Ele estava orientado, mas apresentava suspeita de várias fraturuas.

Segundo os bombeiros, o idoso também foi levado ao João XXIII, mas por meio de uma viatura.

O caminhão transportava cocos pela rodovia. O acidente aconteceu por volta das 17h50.