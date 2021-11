Acidente mata uma pessoa na rodovia MG-020 em Santa Luzia

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em colisão entre dois veículos de passeio, na manhã deste domingo (28/11), na rodovia MG-020, em Santa Luzia, na Grande BH. O acidente aconteceu na altura do Convento de Macaúbas, no sentido Jaboticatubas da rodovia.





Segundo o Terceiro Batalhão do Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu por volta das 10h20.. Testemunhas disseram que um Fiat Strada e um Chevette se chocaram e o motorista do Strada fugiu do local.