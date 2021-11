Colisão entre carro e moto deixa uma pessoa ferida em BH; motorista fugiu

Acidente aconteceu na Av. Raja Gabaglia, na altura do Bairro Luxemburgo, na Região Centro-Sul de BH (foto: Reprodução/Google Street View)









Ainda segundo os bombeiros, o motorista do carro fugiu do local. O motociclista foi socorrido para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

Um acidente entre carro e motocicleta deixou uma pessoa ferida na manhã deste domingo (28/11), na Avenida Raja Gabáglia, na altura do Bairro Luxemburgo, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista foi resgatado com suspeita de fratura na perna esquerda.