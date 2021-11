COVID: desaceleração em UTIs faz BH ter todos os indicadores em controle

Belo Horizonte está com todos os indicadores em fase de controle (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Após começar a semana em alerta amarelo, a ocupação de leitos de terapia intensiva para pacientes com COVID-19 em Belo Horizonte caiu e voltou para a zona de controle nesta sexta-feira (12/11). Com isso, a capital mineira agora tem todos os três índices que aferem o comportamento do coronavírus na cidade em nível verde.









No boletim epidemiológico dessa quinta-feira (11/11), a ocupação de leitos de UTIs estava em 50,4%, índice que caiu para 48,2%. O indicador era o único que ainda estava em fase de alerta. O que justifica a queda de forma geral é a redução de pacientes com COVID-19 nas 98 vagas na rede particular, uma vez que o percentual caiu de 44,9% para 36,7%.





Já os leitos de enfermaria, que estavam com 47% de ocupação, agora estão com uma demanda de 46,4%.





Por outro lado, houve aumento no índice que afere a transmissão da COVID-19 em Belo Horizonte. O número saiu de 0,96 e foi para 0,98. De 1 até 1,19, já entra na fase de alerta amarelo. De 1,20 em diante, alerta vermelho, considerado o mais grave.





Casos e mortes





Foram confirmados mais 381 casos positivos de COVID-19 e outras nove mortes provocadas pela doença. Com isso, Belo Horizonte chegou aos 290.668 diagnósticos positivos de coronavírus e 6.971 vidas perdidas.





Vacinação

BH registrou mais 23.553 aplicações de vacinas contra a doença. Foram administradas 1.060 de primeira dose, 8.742 de segunda e 13.683 de reforço, além de outras 68 de dose única, da Janssen.

A capital mineira já registrou 2.113.294 pessoas imunizadas com a primeira vacina, 1.699.207 com a segunda, 60.682 com a Janssen e 258.938 de reforço.