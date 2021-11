Pessoas com viagem marcada podem antecipar vacinação em Itajubá

Itajubá vai antecipar vacinação de pessoas que estão com viagem marcada para o exterior (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Itajubá está com o cadastro aberto para a complementação do esquema vacinal contra a COVID-19 de pessoas que estão com viagem marcada para o exterior. De acordo com a prefeitura, a medida visa atender às exigências dos órgãos regulatórios regionais dos países de destino, e está prevista na nota técnica do Ministério da Saúde.