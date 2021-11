Após desaparecimento, jovem engenheira é encontrada pela família em BH

Engenheira civil de 24 anos é encontrada em BH na noite desta terça-feira (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução )

A engenheira civil de 24 anos, Fernanda Lima Ladeira, foi encontrada na noite desta terça-feira (09/11) em Belo Horizonte. O paradeiro da jovem estava desconhecido desde a manhã dessa segunda-feira (8/11)









Domingos também agradeceu a todos que se mobilizaram nas redes sociais para divulgar o desaparecimento da filha. "Teve uma repercussão muito grande e eu quero fazer uma nota de agradecimento com calma".





O pai não deu mais informações sobre o estado da filha, nem sobre as circunstâncias do encontro.



Histórico de preocupação

A família registrou o desaparecimento da jovem nessa segunda-feira (08/11) na Polícia Civil. A última vez que Fernanda havia sido vista foi saindo da casa de uma amiga no Bairro Nova Suiça, na Região Oeste de BH.



O pai da jovem Domingos Sávio Ladeira, informou em entrevista para o Estado de Minas que deveria se encontrar com a filha em seu escritório para uma reunião, uma vez que ele e Fernanda trabalham juntos. Entretanto, Domingos viu a jovem entrar em seu carro por volta das 7h20.



Esta reportagem está em atualização