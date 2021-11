Polícia Civil prende suspeito de matar amigo por ciúmes da ex-namorada

Portal Terra do Mandu

Moradores e colegas de trabalho prestam homenagem à vítima de 21 anos (foto: Reprodução de vídeo/Redes sociais) A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de matar o colega de trabalho por ciúmes da ex-namorada em Santa Rita do Sapucaí, Sul de Minas. O crime aconteceu no dia 31 de outubro, mas o o suspeito, de 27 anos, se entregou para a polícia nesta terça-feira (9/11).

De acordo com as investigações, o suspeito agrediu a ex-namorada e, em seguida, atacou, por ciúmes, o amigo, que estaria se relacionando com ela. A vítima, de 21 anos, sofreu 13 facadas, foi levada ao hospital, mas não resistiu.

O suspeito se apresentou à Delegacia de Santa Rita do Sapucaí após negociações feitas com sua defesa. Ele foi encaminhado para o sistema penitenciário, onde aguardará a decisão judicial.

Morte causou comoção





A vítima trabalhava como motoboy em Santa Rita do Sapucaí. No dia do sepultamento, vários motoboys seguiram o carro da funerária para prestar homenagem ao jovem de 21 anos, que faleceu após sofrer 13 golpes de faca.

