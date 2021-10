BH completa esquema vacinal dos 'trintões' nesta sexta; veja o cronograma

Cidade já tem mais de 80% da população com uma dose (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Nesta sexta-feira (29/10), Belo Horizonte finaliza a semana vacinando, com a 2ª dose, pessoas de 30 anos e aplicando, ainda, a repescagem do reforço para idosos acima de 89 anos. Com mais um feriado prolongado à vista, a vacinação acontecerá apenas na segunda-feira (1º/11) e volta ao cronograma na quarta (3/11).







No cronograma da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) não há vacinação programada para os fins de semana desde 15/10. Após o avanço da vacinação até os 12 anos a estratégia foi redefinida e as aplicação serão realizadas, exclusivamente, de segunda a sexta-feira.





No feriado de Finados (2/11) também não haverá vacinação em BH. O calendário volta na quarta-feira com a segunda dose antecipada para jovens até 20 anos. A estimativa é que cerca de 225 mil pessoas concluam o esquema vacinal na próxima semana.



Só poderão antecipar a injeção as pessoas que tenham tomado a primeira dose há pelo menos 8 semanas. Além disso, é necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte.

Confira o cronograma atualizado de vacinação para a próxima semana:

Dia 1/11, segunda-feira: segunda dose para pessoas de 29 e 26 anos

Dia 2/11, terça-feira: não haverá vacinação;

Dia 3/11, quarta-feira: segunda dose para pessoas de 25 anos.

Dia 4/11, quinta-feira: segunda dose para pessoas de 24 e 22 anos.

Dia 5/11, sexta-feira: segunda dose para pessoas de 21 e 20 anos.

Dia 6/11, sábado: não haverá vacinação.

Segundo o último boletim epidemiológico e assistencial da PBH, de quarta-feira (27/10), 82,6% da população já recebeu, pelo menos uma dose da vacina. Enquanto 59,3% já completou o esquema.





Desde o início da pandemia, a capital mineira teve 288.134 casos confirmados da doença, 6.882 mortes e 279.873 recuperados. Até quarta, 1.379 pessoas estavam em acompanhamento.

COVID-19 em Minas Gerais

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nas últimas 24 horas, foram 908 casos confirmados de COVID-19 em Minas Gerais e 17 pessoas perderam a vida para o vírus.



O vacinômetro do estado, atualizado nesta quinta, já conta com 15.883.444 primeiras doses aplicadas, o que representa 87,72% da população. Com o esquema completo já são 62,93% do estado.





O público apto para tomar a dose de reforço já soma 829.949 pessoas em Minas.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra