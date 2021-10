COVID: Divinópolis realiza mutirão da segunda dose amanhã

Serão imunizadas em Divinópolis as pessoas que estão com a segunda dose da CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer atrasadas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Moradores de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, que estão com a segunda dose da vacina contra a COVID-19 atrasada terão mais esta terça-feira (26/10) para colocar em dia a imunização. A aplicação sem a necessidade prévia de agendamento começará às 8h e segue até às 16h.



A maior parte dos que deixaram de concluir o ciclo da imunização recebeu a primeira dose da CoronaVac (4.070). Outras 3.538 pessoas estavam com a segunda dose da AstraZeneca atrasada e 1.486, da Pfizer.



Ao contrário do primeiro mutirão, podem participar amanhã todas as pessoas com a segunda dose atrasada dos três imunizantes mencionados acima.



Adiantamento de datas

A Secretaria de Saúde também adiantou as datas de quem estava com a segunda dose agendada para os dias 29 de outubro, 1º, 3, 4, 5, 6 e 8 de novembro. A vacinação será também amanhã, no Centro Administrativo.



Nos dias 29, 30 e 31 de outubro, 1º e 2/11 os drivers thrus de Divinópolis não irão funcionar.



Vacinômetro

Desde o início da campanha de vacinação, 320.808 doses foram aplicadas em Divinópolis, segundo o balanço atualizado na sexta-feira (22/10). Ao todo, 180.629 pessoas foram imunizadas com a primeira dose e 127.588 receberam a segunda. Outras 6.073 doses únicas foram administradas.



A cidade também aplicou 6.518 doses de reforço. Hoje, a prefeitura reabriu o cadastro para quem recebeu a segunda dose há 180 dias. Ele pode ser feito pelo A cidade também aplicou 6.518 doses de reforço. Hoje, a prefeitura reabriu o cadastro para quem recebeu a segunda dose há 180 dias. Ele pode ser feito pelo site do órgão.



No dia da vacinação devem ser apresentados os seguintes documentos:



• Identidade com foto;

• Carteira do SUS;

• Cartão da Unidade de Saúde;

• Cartão de Vacina;

• Comprovante de endereço.

*Amanda Quintiliano especial para o EM