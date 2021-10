BH tem fim de semana sem mortes, mas taxa de transmissão do vírus sobe

Sem mortes no fim de semana, BH registra alta na taxa de transmissão do novo coronavírus (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Vacinação

A taxa de transmissão do novo coronavírus (RT) voltou a subir em Belo Horizonte. Segundo o boletim epidemiológico e assistencial da Prefeitura, o indicador está em 1,04, contra 1 do último relatório. Na prática, isso significa que cada 100 pessoas transmitem o vírus para outras 104. O índice desejável é sempre menor que 1.A boa notícia é que a capital mineira não registrou mortes durante o fim de semana. As vítimas da doença somam 6.756, mesmo número do balanço anterior, divulgado na sexta-feira (1/10). Os casos confirmados chegam a 284.245. Os recuperados, 275.597, enquanto 1.892 pacientes permanecem em acompanhamento.A ocupação de leitos exclusivos para COVID permanece na zona de controle. Nas UTIs, 43,9% das vagas estão preenchidas. Já nas enfermarias, a lotação é de 32,9%.

A primeira dose da vacina contra a COVID-19 já foi aplicada em 78,2% da população maior de 12 anos. Mais da metade deste público (52,4%) já está com o esquema vacinal completo.

