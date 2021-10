Vacinômetro em Minas: quantas pessoas foram vacinadas na sua cidade?

Mais de 90% da população com mais de 18 anos tomou a primeira dose (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

O governo de Minas já imunizou 90,72% da população com mais de 18 anos com a primeira dose da vacina no estado. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), que atualizou o boletim epidemiológico nesta segunda-feira (4/10).

Segundo a pasta, 14.869.332 pessoas receberam a primeira dose.

Até o momento, 8.111.562 de pessoas adultas já receberam as duas doses e 486.346 receberam dose única, caso do imunizante da Janssen. Isso significa que, no total, 52,45% dos mineiros estão completamente imunizados.

Algumas cidades mineiras que mais vacinaram:

Belo Horizonte: 1.863.420

Uberlândia: 520.369

Juiz de Fora: 435.766

Contagem: 445.847

Betim: 293.817

Montes Claros: 275.005

Uberaba: 241.839

Governador Valadares: 187.481

Ipatinga: 177.227

Divinópolis: 172.405

Sete Lagoas: 165.375

Ribeirão das Neves: 167.303

Os números correspondem à primeira dose da vacina.

De acordo com o governo de Minas, todos os mineiros acima de 18 anos devem receber a primeira dose da vacina contra a COVID-19 até setembro deste ano.





COVID em Minas

O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) mostra que Minas registrou em 24 horas, 3 mortes e 1.668 casos de COVID-19.





No total, o estado tem 2.148.756 de ocorrências de contaminações pelo vírus. Já o número de mortes, até o momento, chega a 54.722.





Os casos em acompanhamento são de 31.095. Esta classificação refere-se a pessoas que ainda estão em tratamento e também a registros que precisam de atualização por parte das secretarias municipais de Saúde.





Além disso, o número total de recuperados do vírus é de 2.062.939. (Colaborou Gabriela Leão Lima)