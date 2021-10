COVID-19: Matozinhos vai vacinar adolescentes de 16 e 17 anos

A vacinação será no Ginásio Poliesportivo, das 8h às 12h (foto: Prefeitura de Matozinhos)

Nesta terça-feira (5/10), a cidade de Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai vacinar contra a COVID-19 os adolescentes de 16 e 17 anos, sem comorbidades. Os jovens devem comparecer ao Ginásio Poliesportivo, das 8h às 12h.Para se vacinar, é preciso realizar o cadastro no posto de saúde, pois ele deverá ser apresentado no dia da vacinação, juntamente com o documento de identidade. Segundo a prefeitura, a imunização será escalonada por idade, devido à quantidade insuficiente de doses para atender todo o público de forma imediata.Nesta quinta-feira (7/10), será a imunização das pessoas que receberam a primeira dose da Pfizer, de 21 a 31 de julho. Nessa mesma data, também receberá a segunda dose quem se vacinou com a CoronaVac, no período de 16 a 24 de setembro.O atendimento será no Ginásio Poliesportivo, das 8h às 12h. Para se vacinar é preciso apresentar o cartão de vacina e documento de identidade.De acordo com a prefeitura, quem perdeu a data de aplicação da segunda dose de algum desses imunizantes, pode completar sua imunização nos dias descritos acima.Até a última sexta-feira (1°/10), 27.298 pessoas tomaram a 1ª dose da vacina contra a COVID no município. Já a 2ª dose foi aplicada em 14.132 cidadãos e 1.006 pessoas receberam a dose única.De acordo com último boletim, divulgado na sexta-feira (1°/10), Matozinhos contabilizou 4.216 contaminações por COVID-19. A cidade tem 118 óbitos confirmados.Se comparado ao boletim do dia 24 de setembro, quando o número de contaminados era de 4.203 e de 118 óbitos, houve um aumento de 13 novos casos e nenhuma morte.