Poça d'água teria causado acidente de ônibus que matou 4 pessoas em Minas

Conforme a assessoria de comunicação da Viação Gontijo, o motorista prestou depoimento à polícia. Segundo ele, como chovia muito na Serra da Vileta, o veículo 'perdeu a aderência ao solo e saiu da pista' logo após atingir uma poça d'água.Apesar dessa versão, as causas do acidente – que aconteceu na noite de sábado (2/10) – ainda serão investigadas pela perícia criminal da Polícia Civil, que, inclusive, já coletou várias informações técnicas no local.Inicialmente, as autoridades mineiras informaram que oito pessoas haviam morrido, mas a informação foi retificada, na tarde desse domingo (3/10), para quatro óbitos.Ainda conforme a Polícia Civil, os passageiros mortos foram submetidos a exames de necropsia, apontando que os óbitos decorreram de politraumatismo contuso.A reportagem também apurou na noite de domingo (3/10) que 42 passageiros já haviam sido liberados. Outros seis ainda permaneceram nos hospitais, mas sem quadros graves. Ao todo, o ônibus de turismo levava 52 passageiros.Em comunicado encaminhado à reportagem, a Viação Gontijo disse que 'enviou imediatamente para o local (do acidente) gerentes de Belo Horizonte para acompanharem os passageiros em hospitais, onde o estado de cada um foi checado'.Além disso, a empresa também afirma que toda assistência está sendo dada aos familiares e sobreviventes. Em nota, a empresa diz que os passageiros que tiveram liberação médica foram conduzidos 'para local onde podiam tomar banho, descansar, além de receberem alimentação'. A empresa também reforça que cuidou do acompanhamento às famílias na liberação dos corpos junto às autoridades.