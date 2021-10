'Sensação de alívio e felicidade', relatam adolescentes vacinados em BH

Vacinação contra a COVID-19 (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Nesta segunda-feira (4/10) Belo Horizonte está aplicando a primeira dose da vacina contra a COVID-19 , em jovens com 16 anos.

O estudante Oliver Grey Chamone Verdolim, que foi tomar a primeira dose acompanhado de sua mãe Dini Grey De Oliveira Martins, de 50 anos, informou à reportagem que se sente aliviado em poder se vacinar contra o vírus: "Estava esperando bastante por ela, estou me sentindo um pouco mais tranquilo para começar a voltar à normalidade”.

Estudante Oliver Grey Chamone Verdolim de 16 anos (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Oliver acrescentou que a pandemia mudou vários costumes em sua vida, e que algumas medidas de proteção ele pretende seguir para o resto da vida: "Pessoalmente, não pretendo largar a máscara para poder entrar em ônibus e hospitais. Não vejo problema em continuar este hábito permanente, já que desta forma evitamos a transmissão do vírus e o surgimento de novas variantes”.

Com a mesma linha de pensamento, a estudante Fernanda Zeni Salgado, que também se vacinou na manhã desta segunda (4/10), explicou: "Seria legal se as pessoas continuassem o uso da máscara para frequentar lugares muito cheios, hospitais e restaurantes".

Estudante Fernanda Zeni Salgado de 16 anos (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Fernanda tomou a vacina da marca Pfizer, e disse sentir alívio em poder se imunizar contra o coronavírus.

Já Heitor Garcia D'Almeida disse que tomar a vacina foi uma sensação maravilhosa: "Estou muito feliz em poder me vacinar, porque agora vou poder sair com meus amigos com mais tranquilidade".

Estudante Heitor Garcia D'Almeida de 16 anos (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Em relação aos cuidados, Heitor diz que ele tentou manter o máximo de distanciamento das pessoas, usou máscara e álcool em gel constantemente, durante a pandemia. "Mas sendo sincero, não sei se conseguiria continuar com todos estes cuidados por muito mais tempo, pois estou com muita vontade de voltar à vida normal."