Regiões mineiras ainda lutam para vacinar 100% da população com a 1ª dose

Os dados foram obtidos pelo Estado de Minas , com base na divulgação feita pelo governo de Minas Gerais no Vacinômetro. A data em que os números foram consultados foi 20 de setembro.

Segundo o levantamento, o Vale do Jequitinhonha é quem tem os municípios mais "atrasados" no andamento da vacinação em primeira dose contra COVID-19. A cidade que está mais próxima dos 100% é Palmópolis, que imunizou 93,31% da população acima de 18 anos. O segundo lugar é ocupado por Bandeira, com 92,99%. Ataléia aparece na sequência, com 92,44%.