MG: Paracatu decreta estado de calamidade pública por crise hídrica

Com pouco mais de 94 mil habitantes, Paracatu é mais uma cidade mineira a sofrer com a crise hídrica (foto: Divulgação/Prefeitura de Paracatu)





De acordo com o Executivo municipal, os reservatórios sob a administração da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) se encontram em baixos níveis. A Defesa Civil do município constatou apenas 45 centímetros de profundidade.









"É urgente que os poços artesianos profundos prometidos pela Copasa comecem a funcionar de forma imediata a fim de arrefecer e antecipar a crise. Não seremos submissos a Copasa e nem a nenhuma outra iniciativa que afronte o povo de Paracatu. Queremos sim, atuar e resolver este grave e complexo problema da falta d'água no município", disse o prefeito.





Igor Santos também afirmou que chegou a ter reuniões com a Copasa em fevereiro e em junho. De acordo com o decreto, é "recorrente" o desabastecimento hídrico sob a responsabilidade da companhia.





"A situação que agora se avizinha é grave e temos consciência de que podemos sofrer fortemente com a falta d'água. No que depender da gestão, a Copasa não terá um minuto de descanso", concluiu.





O decreto tem validade de 180 dias.





Outro lado

A Copasa disse, em nota, que o abastecimento de Paracatu está normalizado nesta quarta e que as faltas de água registradas são pontuais, como vazamento em redes de distribuição. “Nessas ocasiões, técnicos da companhia precisam interromper o fornecimento para determinado setor da cidade para corrigir o problema”, justificou.



A companhia disse que iniciou a segunda etapa das obras de setorização em agosto. O intuito do trabalho é dividir a cidade em partes menores para que não haja interrupção do fornecimento de água para todas as regiões em caso de manutenções nas redes. A previsão é que a obra fique pronta em 12 meses.



Também está em andamento, segundo a companhia, a construção de um reservatório de acumulação que tem previsão de ser concluído em 12 meses.



Sobre os poços artesianos, a Copasa disse que seis deles possuem previsão para entrar em operação em 2022.



“Em casos de desabastecimento decorrente do período de estiagem, a Estação de Tratamento de Água (ETA) da Companhia trabalhará com sua capacidade máxima, por 24 horas. Manobras operacionais também poderão ser feitas no sistema de distribuição. Além disso, a Companhia possui contratos vigentes com empresas fornecedoras de caminhões-pipa”, concluiu.

