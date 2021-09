Uberaba inicia vacinação de jovens de 17 anos sem comorbidades

A vacinação contra a COVID-19 dos moradores de Uberaba com 17 anos, sem comorbidades, acontece hoje e amanhã (22 e 23/9) (foto: Rodrigo Nunes/MS) Após a chegada nessa terça-feira (21/9) de 10.254 doses da Pfizer, referentes a 49ª remessa, Uberaba inicia nesta quarta-feira (22/9) a vacinação de adolescentes de 17 anos, sem comorbidades e amplia a 3ª dose para idosos com 80 anos ou mais.

A vacinação dos moradores da cidade com 17 anos acontecerá também na quinta-feira (23/9).

Já na sexta-feira (24), será a vez dos jovens de 16 anos, sem comorbidades, receberem a 1ª dose do imunizante.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Uberaba, além dos drives da Funel, Shopping Uberaba e da Unidade Ézio de Martino – que está aplicando as doses na Igreja Nossa Senhora das Graças, entre 8h30 e 16h –, a vacinação dos jovens também está acontecendo na Unidade de Saúde Valdemar Hial, até às 20h.

“Lembrando que as salas de vacina das unidades de Saúde param a vacinação no horário do almoço, das 12h às 13h. Para serem vacinados, os adolescentes precisam apresentar um documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência de Uberaba no nome dos pais, conforme consta no documento de identidade. Para a vacinação também é necessária a presença dos pais ou responsável legal ou o jovem não poderá ser vacinado”, explica a nota da Secretaria de Saúde de Uberaba.



Pela segunda vez, Uberaba suspende aplicação de 2ª dose da AstraZeneca

Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde de Uberaba, a aplicação da 2ª dose da vacina contra a COVID-19 da marca AstraZeneca foi suspensa, temporariamente, na cidade nesta quarta-feira (22/9) por falta de imunizantes desta marca – o mesmo ocorreu na última quinta-feira (16/9).

“Uberaba já aplicou todas as doses de AstraZeneca em estoque. A expectativa é que uma nova remessa chegue a Uberaba ainda nesta semana para a retomada da aplicação de 2ª dose. Segue normalmente a vacinação de 2ª dose com CoronaVac e Pfizer, além da aplicação de 1ª dose e dose de reforço dos grupo já divulgados”, diz a nota.

Quedas nas internações UTI/COVID e no número de mortes

O último boletim epidemiológico de Uberaba, registrado na noite desta terça-feira (22/9), aponta uma ocupação de cerca de 30% das UTIs/COVID na cidade. Já o boletim do início da semana passada, trazia uma taxa de pouco de aproximadamente 40% das UTIs/COVID da cidade.

Já a taxa de enfermaria de COVID, da mesma forma que durante toda a semana passada, continua em cerca de 20%.

Com relação ao número de mortes causadas pelo novo coronavírus, nos primeiros 21 dias de setembro, foram registradas na cidade 34 vítimas, sendo que no mesmo período do mês passado, entre os dias 1/8 e 21/8, foram contabilizados 52 óbitos em Uberaba.

Desde o início da pandemia, a cidade registrou 41.145 casos positivos da COVID-19, sendo que destes, 1.312 pessoas morreram. Neste momento, há 1.175 casos ativos no município.