COVID: 93 cidades de MG já vacinaram 100% dos adultos com 1ª dose; veja

Vacinação contra COVID-19 avança em Minas Gerais (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)





Mas, nove meses depois, apenas 11% de todos os municípios de Minas Gerais aplicaram a 1ª dose da vacina para toda a população acima de 18 anos (ainda que, para jovens até 30 anos, a campanha tenha sido ampliada há menos de dois meses). É o que revela um levantamento feito com exclusividade pelo Estado de Minas , com base nos dados disponibilizados no 'Vacinômetro' do governo estadual, consultados nesta segunda-feira (20/9).

É importante reforçar que o número apresentado na base de dados do governo pode ser diferente das prefeituras, por causa da atualização das informações (que, apesar de diária, pode ter um atraso previsto pela Secretaria Estadual de Saúde). Os números de 100% são os obtidos na consulta apenas das primeiras doses aplicadas à população maior de 18 anos.

A Região Central do estado é a que tem mais cidades com a imunização em 100% na 1ª dose, 28 ao todo. Entre o destaque, Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que imunizou 78.537 pessoas com a primeira dose.

O Sul de Minas vem na sequência, com 24 municípios. Zona da Mata tem 22. O Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba têm nove cidades com 100%, enquanto o Centro-Oeste tem seis, Rio Doce e Noroeste com duas cada.

Na avaliação do presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, Estevão Urbano, o número de cidades que estão com 100% das primeiras doses aplicadas poderia ser maior após nove meses de campanha.

"Mas é um ótimo resultado. Mesmo apenas com a primeira dose, você consegue evitar um pouco a transmissão e casos mais graves da COVID-19. É importante ressaltar também que muitas cidades já estão com 99% de imunizados. Então, esse número vai aumentar ainda esta semana", explica.

O levantamento feito pelo Estado de Minas mostra que grande parte dos municípios tem até 10 mil habitantes. "A questão da logística é diferenciada, muitos municípios têm tudo por perto, então é natural que isso ocorra", complementa o infectologista.

Veja quais cidades aplicaram a 1ª dose em toda a população adulta