Transmissão da COVID-19 desacelera em BH, mas segue em nível de alerta

Também houve queda no indicador que afere a ocupação de leitos de enfermaria para pacientes com COVID-19 em Belo Horizonte. A taxa caiu de 32,1% para 27,3%, o menor índice já registrado em 2021.





BH tem apenas um indicador em nível de alerta intermediário atualmente (foto: Janey Costa/EM/D.A Press) Por outro lado, a demanda por vagas de enfermaria para pacientes com COVID-19 na capital mineira teve alta, saindo de 44,3% para 49,2%, ficando à beira do nível intermediário de alerta, quando é registrado 50% ou mais de ocupação. Não houve mudanças na oferta de leitos entre o fim da semana passada e o começo da atual.

Casos e mortes

Mais uma vez, Belo Horizonte não conseguiu contabilizar novos casos confirmados de COVID-19. A Secretaria Municipal de Saúde informou que está em processo contínuo de correção e validação da base de dados para solucionar os problemas que vem ocorrendo com a exportação após mudanças no servidor do Ministério da Saúde.





Com isso, a capital mineira continua registrando 278.370 casos confirmados de COVID-19. Do boletim de sexta para o atual, houve o acréscimo de 10 mortes por coronavírus, totalizando, assim, 6.661 vidas perdidas para a doença.

Vacinação

Belo Horizonte aplicou, do último informe divulgado na semana passada para o atual, mais 21.845 doses de vacina, sendo 1.785 de primeira dose, 17.368 de segunda dose e 2.512 de terceira.





A capital mineira já registrou 1.939.396 aplicações de primeira dose, outras 1.120.226 de segunda e 17.681 de dose de reforço. BH também já vacinou 59.232 pessoas com dose única, fabricada pela Janssen.





Após sucessivas altas, a transmissão da COVID-19 em Belo Horizonte começou a semana em queda. A taxa registrada nesta segunda-feira (20/9), de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura da capital mineira, foi de 1,07. Apesar do declive, o indicador segue no nível intermediário de alerta, por estar acima de 1.