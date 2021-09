Cidade mineira anuncia que 'zerou' casos de COVID-19

Manga anuncia que "zerou" casos da COVID-19 . (foto: Renato Lopes/divulgação)

"É com muita alegria que a Prefeitura de Manga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que, nesse domingo (19), o município zerou os casos ativos de COVID-19", diz o texto divulgado pela assessoria de Manga. Vale lembrar que, pelo comportamento da doença, o fato de ter "zerado" não significa que não poderão surgir outros casos de Coronavíirus no município de agora em diante.

Na noite desta segunda, a assessoria da SES informou que área técnica da pasta ainda estava checando o dando, conferindo se a situação não ocorreu em outros municípios mineiros. De acordo com os dados da Prefeitura de Manga, desde o começo da pandemia, foram confirmadas na cidade 1.513 casos da COVID-19 e 27 provocadas pela doença. O último óbito decorrente do coronavírus na cidade foi registrado em 12 de julho.

A Prefeitura de Manga (18,2 mil habitantes), no Norte de Minas, anunciou oficialmente, nesta segunda-feira (20/09), que no domingo (19/09) zerou os casos de coronavíirus (COVID-19) na cidade. Ou seja: na prática, não existe nenhum morador com a doença respiratória na cidade.

A prefeitura informou que concluiu a vacinação contra a COVID-19 de toda população do município acima de 18 anos e que iniciou a imunização dos adolescentes de 17 anos.

A administração municipal também anunciou que já aplicou 19.204 da vacina contra o coronavírus, mas não foi revelado qual o percentual da população já recebeu a segunda dose do imunizante.

A secretária municipal de Saúde de Manga e vice-prefeita do município, Cassília Rodrigues, afirma que "o avanço da vacinação, as medidas restritivas impostas pela Prefeitura e o trabalho eficiente dos profissionais de saúde ajudaram bastante para que os casos diminuíssem e zerassem na cidade".

"Mas, todos devem continuar mantendo as medidas de proteção e segurança para que a cidade continue sem casos da doença", pontua Cassília.

"O município, a população que se cuida e os servidores da saúde estão de parabéns. Manter esse excelente resultado vai depender de cada um de nós. Vamos nos cuidar para nossa cidade fique livre da COVID-19 e possa voltar, o mais breve possível, à sua normalidade", assegura a vice-prefeita e secretária municipal de Saúde de Manga.

Situada às margens do Rio São Francisco, Manga é caracterizada pelas altas temperaturas, especialmente, nesta época do ano. A cidade é administrada pelo prefeito Anastácio Guedes (PT). Ele é irmão do deputado federal Paulo Guedes (PT).

