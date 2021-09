Araguari e Monte Alegre convocam idosos para terceira dose contra COVID-19

É preciso ter o esquema vacinal completo para a dose de reforço (foto: Divulgação/Prefeitura de Araguari) As prefeituras de Araguari e Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro, começaram a aplicação de doses de reforço para idosos das vacinas contra a COVID-19. Ainda em agosto, com o avanço da variante Delta do coronavírus, o Ministério da Saúde anunciou a aplicação da terceira dose para o mês de setembro.



Em Monte Alegre, a convocação é para todo o público com 60 anos ou mais, que já tenha recebido a segunda dose. É preciso apresentar o cartão de vacinação comprovando a imunização e também o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). As aplicações acontecem no Posto de Saúde da Família do Centro, até 16h, durante todos os dias.



Já em Araguari o reforço é reservado para idosos acima de 80 anos que estejam com o esquema vacinal completo, sendo que segunda dose tenha sido administrada há pelo menos 6 meses.



É necessário apresentar um documento pessoal com foto, cartão de vacinas, comprovante de residência e fazer cadastro no site da prefeitura.



A aplicação neste caso acontece no aeroporto Santos Dumont em sistema drive-thru, até 16h, diariamente.