BH tem alta em dois indicadores, mas permanece com pandemia em controle

BH registrou alta em dois dos três indicadores principais da pandemia da COVID-19 nesta terça (14/9), informa o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura. Por outro lado, a capital mineira permanece com todos os dados na zona de controle da escala de risco.

A transmissão do novo coronavírus computou a segunda alta da semana: de 0,93 para 0,96. Lembrando que o RT fechou em 0,86 nessa sexta (10/9). Portanto, houve um crescimento consolidado na estatística em apenas dois balanços.Ainda assim, permanece abaixo de 1, sem grandes preocupações. No patamar atual, cada grupo de 100 pessoas infectadas pelo novo coronavírus o transmite, em média, para mais 96 moradores de BH.

A ocupação dos leitos de enfermaria para pacientes com COVID-19 teve leve alta: de 29,2% (menor percentual desde 11 de novembro do ano passado) para 29,6% nesta terça. Essa taxa diz respeito aos hospitais públicos e privados.

Já o percentual de uso das UTIs recuou de 47% para 45,3% nesta terça em comparação ao balanço anterior. Essa estatística também diz respeito à soma do SUS e da rede suplementar.



Casos e mortes

Vacinação

469.219 idosos acima de 60 anos

250.187 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

15.750 gestantes e puérperas

203.101 trabalhadores da saúde

19.906 servidores da segurança pública

70.642 profissionais da educação

897.156 entre 18 e 59

5.428 adolescentes entre 12 e 17

434.152 idosos acima de 60 anos

201.779 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

5.154 gestantes e puérperas

180.611 trabalhadores da saúde

16.355 servidores da segurança pública

59.044 trabalhadores da educação

59.207 pessoas entre 18 e 59 anos (dose única)

153.550 pessoas entre 20 e 59 anos (outras fórmulas)

BH registrou mais sete mortes por COVID-19 nesta terça. Com mais essas, a capital mineira soma 6.621 óbitos desde o início da pandemia. São 90 neste mês.Em termos de casos, a cidade computou mais 42. São 278.275 diagnósticos no total: 1.613 em acompanhamento e 270.041 recuperados, além daqueles que não resistiram.BH registrou mais 13.991 aplicações da vacina contra a COVID-19 nesta terça: 2.448 de primeira dose, 5.365 de segunda e 6.178 de reforço. Não houve aplicações da vacina da Janssen (Johnson & Johnson), aquela de desempenho único.Agora, BH soma 1.931.389 aplicações de primeira dose, 1.050.645 de segunda, 50.207 de dose única e 11.259 de reforço (todas em idosos). Segundo a prefeitura, 84,7% do público-alvo total se vacinou com a injeção inicial e 47,2% do mesmo contingente completou o esquema vacinal.Segundo números da prefeitura, já se vacinaram com a primeira dose:Já com a segunda dose se imunizaram:

A cidade recebeu 3.459.136 vacinas até aqui. A PBH não informa mais quantas doses recebeu de cada fórmula.

