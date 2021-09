Com agendamento, BH reabre Aquário do São Francisco nesta quinta

Aquário da Bacia do Rio São Francisco em BH reabre nesta quinta-feira com necessidade de agendamento (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 09/04/2018)

Quem mora ou faz turismo em Belo Horizonte poderá voltar a visitar o Aquário da Bacia do Rio São Francisco, localizado dentro do Zoológico de BH, a partir desta quinta-feira (16/9). Conforme a prefeitura, o cidadão terá que agendar horário neste link.





Mudança no agendamento

O agendamento não exclui a necessidade de pagar o ingresso de acesso ao aquário. A entrada custa R$ 8. O equipamento público estará aberto sempre entre quinta e domingo.Inaugurado no dia 5 de março de 2010, o Aquário Bacia do Rio São Francisco vem de uma parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte e o Ministério do Meio Ambiente.Ocupa uma área de aproximadamente 3 mil metros quadrados, em dois pavimentos, e abriga 22 recintos (tanques). Eles têm variados tamanhos e formatos e contam com um total de mais de 1 milhão de litros de água.

Ao contrário do que acontecia antes, quando o agendamento acontecia de hora em hora, a PBH agora só dá duas alternativas de marcação para acesso ao Zoológico de BH, ao Jardim Botânico e ao aquário: uma pela manhã (das 8h às 12h) e outra pela tarde (das 13h às 16h).



Segundo a prefeitura, o objetivo dessa mudança é “facilitar ao usuário a busca de ingressos disponíveis no sistema”.



Além disso, “permitir que as pessoas se programem melhor para o deslocamento e que aproveitem ao máximo a visita dentro das suas possibilidades no dia”.

Regras

Para visitar a Zoobotânica, é obrigatória a imunização contra a febre amarela (com ao menos uma dose de vacina tendo sido aplicada ao longo da vida). Bebês com menos de 9 meses, por não poderem ser vacinados, não podem acessar os equipamentos.



O uso de máscara continua obrigatório por causa da COVID-19.