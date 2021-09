Jovem mata pai e diz que estava cansado de violência em casa

Crime aconteceu na zona rural de João Pinheiro (foto: Prefeitura de João Pinheiro/Divulgação) Um adolescente de 16 anos foi detido pela Polícia Militar por matar o próprio pai, na cidade de João Pinheiro, Noroeste de Minas Gerais. Ele confessou o assassinato e disse que estava cansado da violência do pai, que o teria ameaçado e batia na ex-mulher.

De início ele pensou que o homem tinha se matado, mas percebeu que o corpo estava com mais marcas de violênca, que não condiziam com um suicídio. Por isso a PM começou a fazer levantamentos pela região até serem surpreendidos pelo filho da vítima, que procurou a polícia e assumiu a morte do pai.

O adolescente contou que, há cerca de de uma semana, sua mãe saiu de casa, voltando a morar com a avó dele. O póprio jovem também deixou a residência e passou a morar com um tio.



Segundo o relato, a família foi desfeita pela conduta do pai. Ele seria usuário de drogas e também teria problemas com bebiba alcoólica. Por causa disso se tornava uma pessoa agressiva e, por vezes, agredia a mulher. O jovem ainda disse que se sentia incapacitado de reagir para proteger a mãe, além de também ser foi agredido pelo homem.

O crime

De acordo com o suspeito, o assassinato aconteceu depois de seu pai o procurar e dizer que ele seria o culpado do fim do cassamento. Além de parecer estar bêbado, o pai teria com um facão em maõs, o qual foi usado para fazer ameaças contra o jovem.

Depois de algum tempo, o adolescente foi até sua antiga casa, em um carro VW GOL preto, para buscar algumas roupas. Ao retornar, viu seu pai saindo do pasto e o atropelou. A vítima caiu inconsciente com a pancada. O adolescente, então, o arrastou e amarrou o homem na árvore em que foi encontrado posteriormente.

O adolescente foi apreendido em flagrante delito pelo homicídio, sendo acompanhado pelo tio, que presenciou a versão apresentada pelo menor infrator. O veículo usado no atropelamento foi apreendido e removido após a realização da perícia.