Polícia prende homem suspeito de estuprar mulher duas vezes

Imagem da cidade de Nova Serrana, onde o crime ocorreu (foto: Prefeitura de Nova Serrana/Divulgação)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem de 34 anos suspeito de estuprar duas vezes uma mulher, de 47, em Nova Serrana, na Região Centro-Oeste do estado. O agressor foi detido no último sábado (11/9), em casa, após o cumprimento de um mandado de prisão. A ação contou com o apoio da Guarda Municipal.