Minas deve seguir com temperaturas acima dos 33°C até o fim de semana

A umidade do ar na capital deve registrar 20% no período de maior aquecimento.





No Noroeste, região central do Estado, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Rio Doce, o céu deve ficar nublado até o início da noite.



A menor temperatura do estado foi registrada em Maria da Fé, no Sul de Minas, com 11,2°C, enquanto a maior deve ser nas Regiões do Triângulo e Norte do estado, com 39°C.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra