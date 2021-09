Estabilidade do tempo seco impediu chuvas em BH no fim de semana

Vista de Belo Horizonte na manhã desta segunda (13/9) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Nesta segunda-feira (13/9), o céu fica claro a parcialmente nublado na maior parte do estado, exceto na Faixa Leste, onde o sol não deve aparecer durante todo o dia. Não há previsão de chuvas até na próxima quarta, e as temperaturas devem se manter acima dos 30°C em Belo Horizonte e Região Metropolitana.

“Mas nas cidades de Raposos e Mateus Leme, o tempo ficou fechado e o céu cheio de nuvens”, completa o meteorologista.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em BH a temperatura mínima foi registrada na estação meteorológica do Cercadinho com 18,6°C, e a máxima deve chegar aos 33°C durante o período da tarde.

Já no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata que fazem parte da Faixa Leste, o céu fica claro a parcialmente nublado e não há possibilidade de chuvas.

Ainda conforme o meteorologista Claudemir Azevedo, há previsão de que os termômetros amanhã cheguem aos 35°C novamente na capital.

Com a elevação nas temperaturas, a umidade do ar volta a registrar níveis entre 20% a 30%, no período de maior aquecimento até depois de amanhã, em BH.

A Defesa Civil emitiu um alerta de baixa umidade até no início da próxima semana. Veja a seguir as recomendações neste clima seco:

- Hidrate-se durante o dia;

- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

- Evite frituras;

- Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

- Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

- Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Além disso, a menor temperatura do estado nesta segunda (13) foi em Monte Verde, no Sul de Minas com 12°C, e a maior deve ser registrada nas Regiões do Triângulo e Norte do estado com 39°C.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen