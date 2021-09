Após atraso, 280.740 doses da Pfizer chegam a Minas nesta quarta (8/9)

Nova remessa chega ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, nesta quarta-feira (8/9) (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

Minas Gerais recebe nesta quarta-feira (8/9), em dois desembarques, 280.740 doses da Pfizer para continuidade da vacinação contra a COVID-19. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), o primeiro deles, com 155.610 doses, tem chegada prevista para às 14h25 e o segundo, com 125.130 doses, ocorre por volta das 18h45, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.