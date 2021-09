Uberlândia tem maior eficiência em aplicar vacinas entre grandes cidades

Cidade já tem 706 mil doses aplicadas ao todo (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia/p10Luz)



07:53 - 08/09/2021 Motorista de Porsche capota ao ver mulher nua Com índice de aplicação de 94,27% das doses recebidas de vacinas contra COVID-19, Uberlândia tem melhor eficiência na distribuição dos imunizantes enviados pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde entre as maiores cidades do Estado. No feriado, o município do Triângulo Mineiro ultrapassou a 700 mil doses aplicadas.De acordo com dados de vacinômetros municipais e estadual, Uberlândia tem índice de aplicação acima de Belo Horizonte, que usou 87,45% das unidades recebidas, Contagem, com índice de 86,48% de aplicação, e Uberaba, que distribuiu 90,24% das doses recebidas.



Os dados foram apurados até as 9h30 desta terça-feira (7/9). Nesse mesmo dia, 9.727 pessoas receberam a segunda dose da vacina. Esse grupo pertence àqueles que iniciaram o ciclo de imunização entre os dias 10 e 20 de junho com a Astrazeneca e no período de 23 a 29 de junho com a Pfizer.



Nesta semana, a Prefeitura pretende concluir o esquema vacinal de 35 mil pessoas. Até sexta-feira, serão convocadas as pessoas que receberam a primeira dose da Pfizer de 23 a 29 de junho e a primeira dose do imunizante Astrazeneca entre os dias 10 e 20 de junho.



As pessoas que não compareceram à convocação devem realizar a revalidação do cadastro para serem chamadas novamente.



Para solicitar o reagendamento, é preciso acessar o portal da Prefeitura. No entanto, a reconvocação acontecerá com no prazo mínimo de 30 dias e quando houver disponibilidade de doses, sem prejuízo ao progresso da vacinação.