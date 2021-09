Uberlândia: inscrição para leilão on-line pode ser feita até este domingo

Valor conseguido será revertido às secretarias municipais (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia)



A inscrição para a particpação do leilão on-line da Prefeitura de Uberlândia pode ser feita até este domingo (12/9) no site do leiloeiro . O certame acontece próxima terça-feira (14/9), sendo o primeiro completamente remoto feito pelo município.

São quase 140 lotes disponíveis, entre veículos usados, sucatas de ferro velho, sucatas de informática e eletrônicos, bem como outros bens, que vão desde tambores a maquinários agrícolas. O prazo para as visitas foi finalizado na sexta.

As avaliações iniciais para os itens variam de R$ 100 a R$ 20 mil. Os valores arrecadados serão destinados às secretarias de origem dos lotes e revertidos para os trabalhos e serviços prestados pela Prefeitura.

O leilão público é da categoria maior lance e podem participar do processo pessoas físicas com mais de 18 anos ou emancipadas, além de pessoas jurídicas. Após a aprovação do cadastro feito no site do leiloeiro, o participante recebe a liberação do login e senha.

O município disponibiliza os itens para arremate no estado em que se encontram. Os participantes também precisam ficar atentos ao edital, já que alguns dos itens disponíveis podem precisar de regularização junto aos órgãos competentes para serem utilizados ou passarem por procedimentos obrigatórios após arrematados.