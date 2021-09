Casal procurado por golpes em 7 estados é preso em Uberlândia

Polícia Civil mineira em Uberlândia deu apoio à Polícia Civil de Santa Catarina (foto: Divulgação/PCMG) Um casal que era procurado por aplicar golpes em sete estados do Brasil foi preso em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, pela Polícia Civil. Além dos mandados de prisão, foram cumpridos outros três de busca e apreensão na ação. Os crimes investigados podem ter deixado prejuízo acima de R$ 50 mil.



Os suspeitos foram encontrados em apartamento do Bairro Santa Mônica, Zona Leste da cidade, e não reagiram à abordagem. Com eles foram apreendidos papéis diversos, telefones celulares, um documento falso, dois notebooks, quatro máquinas de passar cartão e nove cartões bancários.

De acordo com informações da Polícia Civil de Santa Catarina, além do estelionato virtual, o casal será investigado também por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Há suspeita de que os dois agiam em conjunto com outros criminosos.



A 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil deu apoio à Polícia Civil catarinense no cumprimento dos mandados. Segundo a investigação, o casal era responsável por estelionato virtual e fez vítimas em Santa Catarina, Rio Grande do Norte, São Paulo, Paraná, Goiás, Ceará e Bahia. Os suspeitos foram conduzidos para Florianópolis.



À frente da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Uberlândia, o delegado Fabio Ruz informou que o golpe dos investigados consistia na abertura de contas bancárias em nome de terceiros com o objetivo de realizar empréstimos pessoais e ainda financiamentos bancários em nome das vítimas.



Apesar de já ter havido a apuração de que a fraude eletrônica tenha movimentado R$ 50 mil, existe a suspeita de que o montante conseguido pelos suspeitos seja maior. As vítimas estão sendo ouvidas no inquérito policial.