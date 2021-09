Polícia prende tio que abusou de sobrinha de 14 anos

Crime ocorria em Água Boa há pelo menos 4 anos (foto: Prefeitura Municipal de Água Boa)

Um homem de 24 anos, suspeito de estuprar a sobrinha, de 14 anos, na cidade de Água Boa, Região do Rio Doce, foi preso nesta quarta-feira (1º/8) pela Polícia Civil. Segundo a polícia, os abusos teriam começado quando a vítima tinha 11 anos.

A vítima teria sofrido, pelo menos, cinco estupros nos últimos anos. As investigações tiveram início em 20 de julho, quando a jovem procurou a polícia relatando os abusos.

Para os policiais, existem provas de que antes dos delitos, a sobrinha era ameaçada pelo suspeito. Com as investigações já adiantadas e provas colhidas, a Polícia Civil representou junto à Justiça, pela prisão preventiva do suspeito, o que foi deferida.

O inquérito policial será concluído nos próximos dias, e o suspeito poderá responder pelo crime descrito no artigo 217-A, do Código Penal. A pena prevista para o crime é de reclusão, de oito a 15 anos.