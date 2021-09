Cenas de filme: PM prende suspeitos de homicídio em Galileia

Com um dos suspeitos foi apreendida arma que pode ter sido usada no crima (foto: PMMG/Divulgação)

Cenas de cinema, com fuga, perseguição, saltos sobre muros, invasão de casa. Tudo isso aconteceu na manhã desta quarta-feira (1/9), em Galileia, no Vale do Rio Doce, onde a Polícia Civil cumpriu dois mandados de prisão, contra T. F. e L. H. O. J., suspeitos do assassinato de Deividy Gabriel Aguiar, de 25 anos, a tiros, no último sábado.

Foi a partir de informações de testemunhas que os policiais conseguiram chegar aos dois suspeitos e conseguiram provas, que resultaram no pedido de prisão preventiva, feito pela polícia, à Justiça. Segundo as testemunhas, dois homens foram vistos fugindo do local do crime e as descrições correspondem aos suspeitos.

A motivação do crime, segundo a Polícia Militar, que participou do cumprimento dos mandados de prisão, antes de ser morto, Deividy estaria preocupado, pois contou ter uma dívida alta com o tráfico de drogas, e não sabia como pagar. Já teria recebido ameaças por parte do traficante.

Na manhã desta quarta, os policiais militares foram, primeiro, à casa de T. F.. Ao chegar ao local, notaram que a casa parecia estar vazia, mas, depois de uma busca, os policiais localizaram o suspeito escondido sobre o forro do imóvel.

Em seguida, os militares se deslocaram até a casa de L.H., onde foram recebidos com um disparo. Em seguida, o homem saiu correndo pelos fundos da casa.

Os policiais iniciaram, então, a perseguição. O fugitivo saltou muros de outras residências, tentando escapar à perseguição entrou em uma casa, tentando despistá-los.

Os policiais também entraram na casa e, em revista aos cômodos, encontraram o suspeito escondido debaixo de uma cama. A arma utilizada pelo homem para atirar contra os policiais foi apreendida e pode ser a mesma usada no crime de homicídio. Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Galileia.