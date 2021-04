Após perseguição até com helicóptero, PM prende ladrão de carros e casas

Helicóptero da PM foi usado para deter homem que se preparava para arrombar casas e carros (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) homem de 36 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (08/04) em Belo Horizonte após ser perseguido pela Polícia Militar e se acidentar na tentativa de fuga. Ele estava em um carro furtado (modelo Fiat 500) e, segundo a corporação, preparava-se para realizar arrombamentos e posteriores roubos a carros e em casas da Região Norte da capital mineira, onde foi detido. Umfoina madrugada desta quinta-feira (08/04) emapós ser perseguido pelae se acidentar na tentativa de fuga. Ele estava em um carro furtado (modelo) e, segundo a corporação, preparava-se para realizar arrombamentos e posteriores roubos a carros e em casas dada capital mineira, onde foi detido.









Ao avistar os policiais militares, o condutor do carro também tentou fugir. A perseguição só se encerrou quando o homem bateu o veículo em uma alça que dá acesso ao Anel Rodoviário.





O homem bateu o carro e iniciou fuga a pé. Por fim, ele se escondeu em uma mata, mas foi encontrado pela PM e preso. Um helicóptero chegou a ser utilizado na operação para auxiliar na captura desse motorista do carro furtado.





Devido à colisão, o homem ficou levemente ferido e foi atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (Upa) próxima. Lá foi dada a voz de prisão e ele foi encaminhado posteriormente ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), no Bairro Boa Viagem, Região Centro-Sul de BH.





Além do próprio carro, furtado no último sábado (04/04) segundo a PM, materiais para arrombamento de carros e casas, como dois pés de cabra, um alicate de pressão e uma chave de fenda, foram apreendidos. Os policiais conversaram com o homem, que admitiu que se preparava para novos roubos e furtos pela Região Norte da capital mineira.