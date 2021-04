Com o fim do toque de recolher, confira o que está proibido na onda roxa

Bares e restaurantes continuam não podendo funcionar na onda roxa, mas continuam liberados a trabalhar com sistema de delivery (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)



onda roxa do programa Minas Consciente. O governo de Minas confirmou nesta quarta-feira (7/4) que suspenderá o toque de recolher e vai liberar as reuniões familiares, proibidas pelado programa





Apesar disso, os municípios que estão inseridos na onda roxa terão continuarão com restrições nas atividades não essenciais. Bares e restaurantes, cinemas, shoppings, academias, salões de beleza, lojas de roupas e calçados, parques, eventos e shows continuarão sem alvará de funcionamento nas cidades que ainda não migraram para a onda vermelha.

Com o fim do toque de recolher, o governo alterou uma regra da onda roxa do Minas Consciente. O protocolo proíbe a retirada de produtos em balcões em bares e restaurantes das 20h às 5h.

Sendo assim, serviços só poderão funcionar no sistema de delivery. Farmácias poderão continuar funcionando no balcão





Além disso, supermercados e padarias, por outro lado, terão o horário de funcionamento ampliado até as 22h, para reduzir a circulação de pessoas no pico.





As regras incluem ainda a proibição de circulação de pessoas sem o uso de máscara de proteção, em qualquer espaço público ou de uso coletivo, ainda que privado; a proibição de circulação de pessoas com sintomas gripais, exceto para a realização ou acompanhamento de consultas ou realização de exames médico-hospitalares.

Onda vermelha





Nesta quarta-feira, o governo anunciou que a macrorregião do Triângulo do Sul e as microrregiões de São Gotardo, Montes Claros e Bocaiuva e Taiobeiras avançaram de faixa e poderão reabrir as atividades não essenciais , desde que cumpram regras, como distanciamento e limitação máxima de pessoas.





Segundo o protocolo do governo do estado, a onda vermelha comportará apenas 30 pessoas, no máximo, por evento. Na onda roxa, por sua vez, não havia permissão para eventos. Para efeito de comparação, nas ondas amarela e verde, são permitidas 100 e 250 pessoas, respectivamente.





A capacidade na onda vermelha, por pessoa, segue de 10m², assim como na onda roxa.