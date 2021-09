Polícia apreende mais de 50 galos em rinha e prende 15 pessoas

Por causa de uma rinha de galos em Paracatu, no Noroeste do Estado, 15 pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Militar de Meio Ambiente. Mais de 50 aves foram apreendidas e mandadas ao Hospital Veterinário de Uberaba. Além de detidos, os suspeitos foram multados.

De acordo com a PM, as prisões aconteceram quando foi cumprido um mandado de busca e apreensão contra os organizadores de rinha de galo, na zona rural do município.Os suspeitos foram surpreendidos com a chegada da polícia enquanto organizavam um rinha. Eles tentaram fugir, mas os militares conseguiram impedir a saída de sete veículos que transportavam galos para competição.