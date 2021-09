COVID-19 em BH: transmissão e ocupação de enfermarias registram queda

Dois dos três indicadores da COVID-19 em BH apresentaram queda nesta segunda-feira (6/9) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A semana começa em Belo Horizonte com dois dos três indicadores que verificam o comportamento da COVID-19 na capital mineira em queda. Isso porque o índice de transmissão e a ocupação de leitos de enfermaria foram menores nesta segunda-feira (6/9) se comparado com o informe da última sexta (3/9) . Por outro lado, a demanda por vagas de terapia intensiva teve um leve aumento.









Queda, também, na ocupação de leitos de enfermaria, que atingiu a menor demanda de 2021, com 30,2%. No informe de sexta, o indicador estava em 32,9%. Esse percentual considera as camas das redes privada e pública para pacientes com COVID-19.





Por outro lado, houve um pequeno aumento de ocupação nos leitos de terapia intensiva de Belo Horizonte para pacientes com COVID-19, indo de 45,6% para 46,9%. Não houve mudanças na oferta de leitos, ou seja, o total de vagas do tipo permanece o mesmo do balanço anterior: 537, na soma entre as redes pública e privada.

Mesmo com o aumento, o indicador de UTIs segue na fase de controle, assim como os outros dois.





Casos e mortes por COVID-19

Belo Horizonte também registrou um acréscimo de 33 mortes e 4.798 casos de COVID-19 em relação ao boletim de sexta. Vale lembrar que, na semana passada, as bases de informação, como o SIVEP Gripe, apresentaram problemas técnicos.